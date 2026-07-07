ППО України збила 108 зі 123 ворожих цілей, зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях

Сили оборони України у ніч на вівторок знешкодили 108 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 7 липня (з 18:00 6 липня) противник атакував 123 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллерово – рф, Донецьк – ТОТ, Чауда – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.