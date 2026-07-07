Іран випустив щонайменше дві ракети по комерційних суднах в Ормузькій протоці – ЗМІ

Іранські військові в понеділок увечері випустили щонайменше дві ракети по комерційних суднах, які проходили через Ормузьку протоку, повідомляє Axios із посиланням на двох американських посадовців.

За інформацією співрозмовників видання, обидва судна зазнали значних пошкоджень, однак жертв немає.

"Управління морської торгівлі Великої Британії (United Kingdom Maritime Trade Operations) у понеділок повідомило, що отримало повідомлення від танкера, який рухався на південь поблизу узбережжя Оману вздовж Ормузької протоки, про те, що в нього влучив невідомий снаряд, що спричинило пожежу",- йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією видання, друге комерційне судно також було уражене іранською ракетою.