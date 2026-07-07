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На Кубі втретє за пів року сталося відключення електроенергії

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На всій території Куби сталося масове відключення електроенергії, повідомляє в понеділок Національна електроенергетична компанія Union Electrica (UNE).

«Сталося повне відключення національної електричної мережі. Ми розслідуємо причини того, що сталося», — йдеться в повідомленні UNE у соціальній мережі X.

Пізніше в компанії зазначили, що один з енергоблоків електростанції Energas Boca de Jaruco вдалося повернути до ладу.

Газета The Guardian зазначає, що Куба залишається повністю без електроенергії вже втретє з початку цього року.

 

 

#куба #енергетика
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