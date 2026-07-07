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Двоє людей загинули, ще 30 поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини за добу – ОВА

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Двоє людей загинули, ще 30 поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини за добу – ОВА

Унаслідок російських обстрілів Херсонської області за минулу добу двоє людей загинули, ще 30 дістали поранення, серед них двоє дітей, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 30 – дістали поранення, з них – 2 дитини", – інформує він ранком вівторка у Телеграм.

Російські військові завдавали ударів по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах населених пунктів області. Унаслідок обстрілів пошкоджено вісім багатоповерхових і 83 приватні будинки. Також пошкоджень зазнали адміністративна будівля, банківська установа, магазин, будинок культури, торговельно-розважальний центр, газопровід, господарська споруда, автомобіль швидкої медичної допомоги, приватний гараж та автомобілі.

 

#херсонська_область #обстріли
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