Сили безпілотних систем уразили за добу 1771 ворожу ціль

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1771 ціль противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 328 одиниць особового складу, з яких 159 – ліквідовано; 74 точки вильоту БпЛА; 11 засобів РЕБ; 118 одиниць автомобільної техніки; 18 артилерійських систем; 481 безпілотний літальний апарат противника типу "коптер", "шахед", "гербера" та "крило".

"З початку липня (01-06.07) підрозділами угруповання СБС уражено 9998 цілей противника, з них 1929 – особового складу противника", – повідомили СБС.