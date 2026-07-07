Російський реактивний "Шахед" влучив у цивільний логістичний об'єкт у Кривому Розі – Вілкул

Російські війська ранком вівторка атакували Кривий Ріг реактивним "Шахедом", унаслідок чого сталося влучання по цивільному об'єкту логістичної компанії та виникла масштабна пожежа, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За словами Вілкула, внаслідок влучання виникла масштабна пожежа, на місце події були направлені всі оперативні служби. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні житлові будинки.

"Ризику перекидання вогню на сусідні будинки вдалося запобігти. Незважаючи на дуже велику площу займання, о 06:25 пожежу вдалося локалізувати. Але гасіння продовжується", – написав Вілкул у Телеграм-каналі.

Він додав, що до ліквідації пожежі залучено 11 розрахунків ДСНС.

Попередньо, постраждалих немає, однак остаточну інформацію щодо наслідків атаки можна буде встановити після завершення аварійно-рятувальних робіт.