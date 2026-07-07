Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Російський реактивний "Шахед" влучив у цивільний логістичний об'єкт у Кривому Розі – Вілкул

1 хв читати
Додати як джерело
Російський реактивний "Шахед" влучив у цивільний логістичний об'єкт у Кривому Розі – Вілкул
Фото: https://t.me/vilkul

Російські війська ранком вівторка атакували Кривий Ріг реактивним "Шахедом", унаслідок чого сталося влучання по цивільному об'єкту логістичної компанії та виникла масштабна пожежа, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За словами Вілкула, внаслідок влучання виникла масштабна пожежа, на місце події були направлені всі оперативні служби. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні житлові будинки.

"Ризику перекидання вогню на сусідні будинки вдалося запобігти. Незважаючи на дуже велику площу займання, о 06:25 пожежу вдалося локалізувати. Але гасіння продовжується", – написав Вілкул у Телеграм-каналі.

Він додав, що до ліквідації пожежі залучено 11 розрахунків ДСНС.

Попередньо, постраждалих немає, однак остаточну інформацію щодо наслідків атаки можна буде встановити після завершення аварійно-рятувальних робіт.

 

#кривий_ріг #атака #логістика
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив, що після зупинки ворога на суші та втрати РФ переваги на морі вирішальною стає боротьба в небі

Зеленський заявив, що після зупинки ворога на суші та втрати РФ переваги на морі вирішальною стає боротьба в небі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після того, як Україна зупинила російський наступ на суші та позбавила РФ переваги в західній части…

Читати