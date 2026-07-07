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Трамп заявив, що розраховує зустрітися із Сі Цзіньпіном 24 вересня – ЗМІ

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Трамп заявив, що розраховує зустрітися із Сі Цзіньпіном 24 вересня – ЗМІ
Фото: https://www.bloomberg.com

Президент США Дональд Трамп заявив, що розраховує зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном приблизно 24 вересня, повідомляє Bloomberg.

"Наприклад, президент Сі приїде сюди – я вважаю, ближче до кінця вересня, 24-го числа. Нам потрібен великий бальний зал, щоб ми могли розмістити тисячі людей, які захочуть його побачити. Усі хочуть його побачити", – зазначив Трамп.

Про це Трамп сказав під час заходу в Білому домі, де обговорювалося будівництво нового бального залу. За його словами, можливий приїзд Сі Цзіньпіна є однією з причин необхідності зведення такої споруди.

Як повідомляється, можливий візит Сі Цзіньпіна до Вашингтона збігатиметься в часі з проведенням щорічної зустрічі на високому рівні в рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Трамп, який має виступити з промовою перед Генеральною Асамблеєю 22 вересня, зазвичай проводить кілька ночей у Нью-Йорку, щоб зустрітися з іншими світовими лідерами. Сі лише один раз брав участь у цьому заході з моменту вступу на посаду в 2012 році", – йдеться в повідомленні.

 

#китай #зустріч #сша
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