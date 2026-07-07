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Троє людей загинули, ще 28 дістали поранень унаслідок російських атак на Запорізьку область за добу

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Троє людей загинули, ще 28 дістали поранень унаслідок російських атак на Запорізьку область за добу

Упродовж доби внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинули троє людей, ще 28 осіб зазнали поранень, повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 248 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, помешкань, автівок та господарських будівель", – інформує Федоров ранком вівторка у Телеграм-каналі.

За його словами, окупанти здійснили 22 авіаційні удари по Запоріжжю, Вільнянську, Кушугуму, Новомиколаївці, Григорівці, Трудовому, Оріхову, Микільському, Широкому, Свободі, Сонячному, Данилівці, Долинці, Копанях та Гуляйпільському.

Крім того, 782 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Кушугум, Новомиколаївку, Розумівку, Трудове, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Новоселівку, Гуляйпільське, Чарівне, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Воздвижівку, Цвіткове, Добропілля, Рибне, Преображенку, Варварівку, Прилуки, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу та Тернувате.

Також зафіксовано 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по Новояковлівці, Малій Токмачці, Новоандріївці та Білогір'ю, а ще 336 артилерійських ударів по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках та Рибному.

 

#запорізька #обстріли
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