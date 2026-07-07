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Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 404 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1200 осіб та 404 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1200 окупантів, дев'ять танків, 57 артсистем, п'ять бронемашин, 2129 БПЛА, а також 404 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 412 250 (+1 200) осіб, танків – 12 097 (+9) од, бойових броньованих машин – 24 899 (+5) од, артилерійських систем – 45 508 (+57) од, РСЗВ – 1 917 (+0) од, засоби ППО – 1 478 (+5) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 848 (+15) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 394 846 (+2 129) од, крилаті ракети – 4 887 (+37) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 117 085 (+399) од, спеціальна техніка – 4 394 (+5) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб_зсу #втрати_ворога
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