7 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

7 липня в Україні відзначають День працівника природно-заповідної справи.

Ще сьогодні Міжнародний день миру та любові, Всесвітній день прощення, Всесвітній день шоколаду.

Православна церква вшановує преподобного Томи, що в Малеї, і Акакія, про якого згадує "Ліствиця".

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День працівника природно-заповідної справи

Як передумови запровадження цього дня як професійного свята, президентський Указ відзначає вагомий внесок працівників природно-заповідної справи у збереження та відновлення біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.

Міжнародний день миру та любові

Це всесвітня акція, покликана поширити хвилю позитивної енергії по всій планеті. Цей день, який без особливих зусиль долає національні кордони та культурні відмінності, є потужним символом універсальних людських чеснот – миру та любові. Це день, який надихає нас випромінювати позитив, прощати та культивувати атмосферу взаєморозуміння і прийняття.

Всесвітній день прощення

Майже у всіх світових релігіях прощення є одним з основних постулатів. Від християнства до іудаїзму, від Бога до людини – прощення має велике значення. Цей день нагадує нам, що вміння прощати – це не лише духовний обов’язок, але і шлях до внутрішнього спокою та гармонії.

Всесвітній день шоколаду

Ідея цього дня виникла у Франції в 1995 році і набула популярності в інших країнах, включно з Україною, де його святкують з 2016 року.

Історія походження шоколаду цікава та багатогранна. Вже 600 року до нашої ери ацтеки та мая готували шоколадний напій "чоколатль" з какао-бобів.

Слово "шоколад" походить від слова "xocolātl" і означає "гірка вода". Цей "напій богів" готували з какао, меду й перцю чилі. Поступово шоколад став елітним продуктом, а після підкорення Мексики іспанцями втратив свій статус і набув поширення в Європі.

Народилися в цей день:

140 років від дня народження Абрама Марковича Черкаського (1886–1968), українського та казахського живописця, педагога;

120 років від дня народження Ярослава Володимировича Барановського (1906–1943), українського політичного та військового діяча, учасника націоналістичного руху, секретаря Проводу ОУН (з 1933), довіреної особи Є. Коновальця. Дату народження подано за ЕСУ, даними Українського національного біографічного архіву; за іншими даними народився 10.07.1906 р.;

120 років від дня народження Давида Демидовича Копиці (1906–1965), українського літературознавця, письменника, критика, кіносценариста, дослідника творчості Т. Шевченка, І. Франка;

110 років від дня народження Марка Дмитровича Антоновича (1916–2005), українського історика, публіциста, громадсько-політичного діяча, члена ОУН, організатора наукової роботи в еміграції, президента УВАН у США (з 1992), сина Дмитра та Катерини Антоновичів (Канада). Дату народження подано за ЕСУ, ЕІУ, енциклопедією "Наукове товариство імені Шевченка"; за іншими даними народився 05.08.1916 р.;

105 років від дня народження Петра Дмитровича Яцика (1921–2001), канадського та українського підприємця, мецената, філантропа, громадсько-культурного діяча, фундатора Міжнародного благодійного фонду "Ліга українських меценатів" та Міжнародного конкурсу з української мови, який носить його ім'я;

100 років від дня народження Остапа (Євстахія) Васильовича Лапського (1926–2012), українського та польського письменника, поета, публіциста, літературознавця, перекладача;

100 років від дня народження Валентина Івановича Сапєлкіна (1926–2009), українського композитора, педагога.

Ще цього дня:

1923 – У Празі відкривають Український педагогічний інститут імені Драгоманова;

1940 – У Львові відкривають Літературно-меморіальний музей Івана Франка;

1977 – США проводять перше випробування "гуманної" зброї – нейтронної бомби, після вибуху якої гинуть лише живі істоти, а будівлі й техніка залишаються неушкодженими;

1987 – У Чорнобилі розпочинається судовий процес над трьома керівниками Чорнобильської АЕС, яких звинуватили у вибуху на станції за рік до того;

1989 – У Сімферополі починає видаватися газета кримськотатарською мовою;

1990 – У Римі вперше виступають разом три видатні тенори сучасності – Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррерас;

2005 – Низка вибухів бомб у лондонському метро і міських автобусах;

2009 – Поховали "короля поп-музики" Майкла Джексона.

Церковне свято

День пам’яті преподобного Томи, що в Малеї, і Акакія, про якого згадує "Ліствиця"

Преподобний Тома, що в Малеї — святий IX–X століття, який спочатку був знаменитим візантійським воєначальником. Попри військову славу й багатство, він покинув світське життя, прийняв чернецтво та оселився на горі Малея в суворому усамітненні.

Преподобний Акакій, про якого згадує "Ліствиця" - синайський монах VI століття, відомий насамперед своїм винятковим смиренням і послухом. Дев’ять років він терпляче зносив жорстоке ставлення свого старця: побої, образи, голод і важку працю, жодного разу не нарікав.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Герман, Лук’ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія.

З прикмет цього дня:

Рясна ранкова роса віщує великий врожай огірків та помідорів. Якщо вранці йде дощ — весь липень буде з дощами, а сам дощ пророкує поганий врожай. Зоряна ніч обіцяє багато грибів восени та гарний збір ягід. Гроза цього дня — знак того, що врожай горіхів буде мізерним. Якщо літає багато великих комарів увечері, слід чекати посушливої погоди.