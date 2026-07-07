У Дарницькому районі Києва з-під завалів деблокували ще одне тіло, кількість загиблих зросла до 19

Кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву в ніч на 6 липня зросла до 19 осіб, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У Дарницькому районі столиці рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло.

"У Києві до 19 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару в ніч на 6 липня: у Дарницькому районі рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло", – йдеться у дописі пресслужби ДСНС України, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Окрім того, ДСНС також зазначили, що аварійно-рятувальні роботи тривають.