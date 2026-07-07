Рада ООН з прав людини консенсусом ухвалила ініційовану Україною резолюцію щодо протидії дезінформації – Сибіга

Рада ООН з прав людини консенсусом ухвалила оновлену резолюцію щодо ролі держав у протидії негативному впливу дезінформації на права людини, ініціаторами якої виступили Україна спільно з Японією, Латвією, Литвою, Польщею та Великою Британією, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами міністра, Україна є ініціатором цього питання з 2022 року та й надалі прагне, щоб питання інформаційної цілісності й прав людини в контексті дезінформації залишалися серед пріоритетів порядку денного Ради ООН з прав людини.

Сибіга наголосив, що для України дезінформація є не абстрактною проблемою, а зброєю, яку агресор використовує для виправдання своєї агресії, приховування звірств і підриву прав людини.

"Сьогоднішнє ухвалення нашої резолюції в Раді з прав людини консенсусом ще раз підтверджує, що боротьба з дезінформацією вимагає підходу, заснованого на правах людини. Ми дякуємо всім державам за підтримку", – зазначив Сибіга у соціальній мережі X.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2074152900159307931?s=46