Російська атака пошкодила у Вишневому понад 200 об'єктів і сім гуртожитків залізничників – Кулеба

У місті Вишневе Бучанського району Київської області внаслідок масованої російської атаки пошкоджено понад 200 об'єктів, зокрема сім гуртожитків для залізничників, у яких проживає понад 160 сімей, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, у Вишневому зафіксовано найбільші руйнування. Загалом пошкоджено понад 200 об'єктів, із яких понад 100 – житлові будинки, зокрема 80 приватних і понад 30 багатоквартирних. Руйнувань також зазнали 20 торговельних, складських, адміністративних та виробничих будівель.

Окремо він зазначив, що внаслідок атаки пошкоджено сім гуртожитків для залізничників, у яких мешкає понад 160 сімей: "Крім того, ворог пошкодив у Вишневому 7 гуртожитків для залізничників, де мешкає понад 160 сімей. Укрзалізниця вже розпочала першочергові ремонти".

Із небезпечної зони у Вишневому евакуйовано близько 500 мешканців. Для людей, які не можуть повернутися до своїх осель, організовано тимчасове розміщення, а також забезпечено гуманітарну, медичну та психологічну допомогу.

Кулеба повідомив, що в межах державної програми "єВідновлення" вже надійшло 340 повідомлень про пошкоджене та зруйноване майно. Наразі на місцях працюють спеціальні комісії, які проводять обстеження пошкоджених об'єктів.

"Поставив завдання завершити всі обстеження до четверга. Після оцінки збитків проведемо нараду з усіма відповідальними та будемо ініціювати на рівні Уряду рішення щодо надання допомоги громаді та людям, які постраждали внаслідок цього російського удару", – повідомив віцепрем'єр-міністр.

Джерело: https://t.me/OleksiiKuleba/9119