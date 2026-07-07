Сили оборони відбили з початку доби 214 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 214 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 понеділка.

"Агресор завдав одного ракетного удару, застосувавши 68 ракет, здійснив 62 авіаційні удари із застосуванням 179 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 5733 дронів-камікадзе та здійснив 2208 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках, де агресор здійснив відповідно по 32 та 25 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/40831з