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Дві людини загинули внаслідок російських атак у двох районах Сумщини – ОВА

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Унаслідок російських ударів по Сумській області загинули двоє цивільних жителів у Сумському та Охтирському районах, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, у прикордонній Великописарівській громаді російський безпілотник влучив у цивільне домогосподарство, внаслідок чого загинув господар.

"Загинув господар. Завтра чоловіку мало б виповнитися 58 років", – йдеться в повідомленні, поширеному у Телеграм.

Крім того, у Стецьківській громаді російський БпЛА влучив у житловий будинок. 65-річний чоловік, який перебував на території домоволодіння, дістав вкрай тяжкі поранення. Його госпіталізували, однак він помер у лікарні.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2809

#сумська #загиблі #атака
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