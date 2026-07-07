Дві людини загинули внаслідок російських атак у двох районах Сумщини – ОВА

Унаслідок російських ударів по Сумській області загинули двоє цивільних жителів у Сумському та Охтирському районах, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, у прикордонній Великописарівській громаді російський безпілотник влучив у цивільне домогосподарство, внаслідок чого загинув господар.

"Загинув господар. Завтра чоловіку мало б виповнитися 58 років", – йдеться в повідомленні, поширеному у Телеграм.

Крім того, у Стецьківській громаді російський БпЛА влучив у житловий будинок. 65-річний чоловік, який перебував на території домоволодіння, дістав вкрай тяжкі поранення. Його госпіталізували, однак він помер у лікарні.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/2809