Норвегія закликала Китай використати вплив на РФ для досягнення переговорного врегулювання війни в Україні

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре закликав Китай використати свої зв'язки з російським керівництвом для сприяння переговорному врегулюванню війни в Україні, повідомляє Reuters.

Відповідну заяву Стьоре зробив у понеділок після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Ван І в Осло.

"Китай, імовірно, є країною, яка має найкращий і найпряміший доступ до російського керівництва. Ми очікуємо, сподіваємося і наполегливо закликаємо Китай використати цей канал", – сказав Стьоре журналістам.

За його словами, більшу частину переговорів із главою китайського МЗС було присвячено ситуації в Україні.

Стьоре також зазначив, що війна в Україні стримує розвиток відносин між Європою та Китаєм.

"Існує потенціал для поглиблення співпраці між Європою та Китаєм, але поки триває ця війна (війна в Україні – ІФ-У), а Китай залишається близьким партнером Росії, це обмежує такі можливості", – наголосив він.

Норвезькі посадовці також заявили, що переговори мають розпочатися без попередніх умов, починаючи з припинення вогню на основі нинішньої лінії фронту в Україні.

"Це саме по собі є значною поступкою з боку України. Адже йдеться про її власну територію", – заявив Стьоре.

Джерело: https://www.reuters.com/world/china/norway-urges-china-help-bring-russia-ukraine-peace-talks-2026-07-06/