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Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 18, рятувальні роботи тривають – ДСНС

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Рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Дарницькому районі Києва тіла ще двох загиблих, унаслідок чого кількість жертв російського удару по столиці зросла до 18 осіб.

"Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дарницькому районі ще 2 тіла. Таким чином кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 18 людей. Роботи тривають", – повідомила пресслужба ДСНС України у Facebook.

Раніше повідомлялося, що станом на вечір 6 липня відомо про 58 постраждалих у Києві через нічну масовану комбіновану атаку ворога.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1KDvRJNa31/?mibextid=wwXIfr

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