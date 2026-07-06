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Канада закупить німецько-норвезькі підводні човни класу 212CD – Мерц

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Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Канада закупить німецько-норвезькі підводні човни класу 212CD, назвавши це вагомим знаком трансатлантичного та європейського партнерства.

"Це вагомий знак нашого трансатлантичного та європейського партнерства: Канада закуповує німецько-норвезькі підводні човни класу 212CD", – зазначив Мерц у дописі, поширеному в соціальній мережі X у понеділок.

Фрідріх Мерц також подякував прем'єр-міністру Канади Марку Карні та прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гар Стьоре за довіру.

Джерело: https://x.com/bundeskanzler/status/2074229611655725323?s=46

#закупівля #німеччина #човни #канада #підводні
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