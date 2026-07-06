Сибіга обговорив із главою МЗС Греції безпекову ситуацію та зміцнення оборонного потенціалу України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Греції Георгосом Герапетрітісом, під час якої сторони обговорили останні події у сфері безпеки, масований нічний російський удар по Україні та зміцнення оборонного потенціалу української держави.

"Ми обговорили останні події у сфері безпеки, масштабний нічний напад Росії на Україну та важливість зміцнення оборонного потенціалу України", – зазначив глава українського МЗС у дописі в соціальній мережі X у понеділок.

За словами Сибіги, співрозмовники також обговорили поточне двостороннє співробітництво.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2074186632400404922?s=46