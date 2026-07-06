Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга обговорив із главою МЗС Греції безпекову ситуацію та зміцнення оборонного потенціалу України

1 хв читати
Додати як джерело

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Греції Георгосом Герапетрітісом, під час якої сторони обговорили останні події у сфері безпеки, масований нічний російський удар по Україні та зміцнення оборонного потенціалу української держави.

"Ми обговорили останні події у сфері безпеки, масштабний нічний напад Росії на Україну та важливість зміцнення оборонного потенціалу України", – зазначив глава українського МЗС у дописі в соціальній мережі X у понеділок.

За словами Сибіги, співрозмовники також обговорили поточне двостороннє співробітництво.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2074186632400404922?s=46

#оборона #розмова #мзс #греція
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Києві вже 15 загиблих – КМВА

У Києві вже 15 загиблих – КМВА

Кількість загиблих у Києві через російський обстріл минулої ночі зросла до 15 осіб: з-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини, повідомив очільн…

Читати
Директор ДБР: "кришування" ТЦК на рівні вищого командування наразі не фіксуємо, але воно було у кейсі ексвоєнкома Борисова

Директор ДБР: "кришування" ТЦК на рівні вищого командування наразі не фіксуємо, але воно було у кейсі ексвоєнкома Борисова

Такого явища, як "кришування" незаконної діяльності ТЦК на СП на рівні вищого командування наразі немає, наголошує директор Державного бюро розслідув…

Читати