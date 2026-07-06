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На Київщині 7 липня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки – ОВА

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У Київській області у вівторок, 7 липня, оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"Сьогодні Київщина втратила вісім своїх людей. Вісім життів, які забрала росія. Вісім родин, для яких цей день назавжди розділив життя на "до" і "після". Щирі співчуття всім рідним і близьким загиблих", – зазначив Калашник у повідомленні, поширеному в Телеграм-каналі.

Очільник ОВА наголосив, що масована атака вкотре засвідчила, що Росія свідомо веде війну проти мирного населення.

"Ця атака вкотре довела: росія свідомо веде війну проти мирного населення. Її ракети та дрони знову били по житлових кварталах, забираючи життя, руйнуючи домівки та калічачи людські долі", – заявив Калашник.

За його словами, на всій території області буде приспущено державні прапори, а також обмежено проведення розважальних заходів і звучання розважальної музики.

Як повідомлялося, раніше міський голова Києва Віталій Кличко інформував, що вівторок, 7 липня, в столиці оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на місто.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/10799

#жалоби #київська #день
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