Нестача засобів протибалістичної оборони є головною вразливістю України – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головною вразливістю України у війні з Росією залишається недостатня кількість засобів протибалістичної оборони.

"Залишається лише одна невідома (вразливість – ІФ-У). На жаль, це протибалістична оборона. Це головна слабкість України у цьому рівнянні", – повідомив Зеленський в інтерв'ю для газети Financial Times.

За словами глави держави, Україна має американські системи Patriot і французькі SAMP/T, здатні перехоплювати російські балістичні ракети, однак їх критично бракує.

Він також зазначив, що перехоплювачі PAC-3 для Patriot іноді надходять до України "буквально за день до масованої атаки".

Зеленський повідомив, що під час зустрічей із партнерами наполягатиме не лише на збільшенні постачання систем протиповітряної оборони, а й на допомозі у створенні власного виробництва засобів протибалістичної оборони, зокрема шляхом ліцензійного виробництва систем Patriot.

"Європа повинна перестати бути недбалою в цьому питанні. Вона має ділитися технологіями та промисловими можливостями з іншими країнами, тому що Patriot ніколи не вистачить усім", – сказав президент.

Він додав, що неодноразово порушував питання отримання ліцензії на виробництво Patriot і очікує позитивного сигналу від Сполучених Штатів.

"Я порушую це питання вже багато років. Ми чекаємо позитивного сигналу від Сполучених Штатів", – зазначив Зеленський.