Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський заявив, що після зупинки ворога на суші та втрати РФ переваги на морі вирішальною стає боротьба в небі

1 хв читати
Додати як джерело
Зеленський заявив, що після зупинки ворога на суші та втрати РФ переваги на морі вирішальною стає боротьба в небі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після того, як Україна зупинила російський наступ на суші та позбавила РФ переваги в західній частині Чорного моря, вирішальна фаза війни перейшла в повітряний простір.

"Сьогодні я вважаю, що перемога в цій війні належить тому, хто розумніший. Якщо ти зупиняєш ворога на полі бою, якщо ти зупиняєш війну на суші й якщо ти позбавляєш його панування на морі – як це зробили ми своїми морськими дронами, витіснивши російський флот, – тоді наступним полем бою стає небо", – наголосив глава Української держави в інтерв'ю для Financial Times.

За словами Зеленського , Росія має перевагу в території та людських ресурсах, однак Україна вже є конкурентоспроможною в повітрі.

"І відверто кажучи, у цьому протистоянні вже набагато менше значення має те, чия територія більша. Ми перейшли у повітряний вимір. І в повітрі ми вже є конкурентоспроможними", – зазначив президент.

#україна #небо #оборона #війна #рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

У Києві вже 15 загиблих – КМВА

У Києві вже 15 загиблих – КМВА

Кількість загиблих у Києві через російський обстріл минулої ночі зросла до 15 осіб: з-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини, повідомив очільн…

Читати
Директор ДБР: "кришування" ТЦК на рівні вищого командування наразі не фіксуємо, але воно було у кейсі ексвоєнкома Борисова

Директор ДБР: "кришування" ТЦК на рівні вищого командування наразі не фіксуємо, але воно було у кейсі ексвоєнкома Борисова

Такого явища, як "кришування" незаконної діяльності ТЦК на СП на рівні вищого командування наразі немає, наголошує директор Державного бюро розслідув…

Читати