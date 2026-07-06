Зеленський заявив, що після зупинки ворога на суші та втрати РФ переваги на морі вирішальною стає боротьба в небі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після того, як Україна зупинила російський наступ на суші та позбавила РФ переваги в західній частині Чорного моря, вирішальна фаза війни перейшла в повітряний простір.

"Сьогодні я вважаю, що перемога в цій війні належить тому, хто розумніший. Якщо ти зупиняєш ворога на полі бою, якщо ти зупиняєш війну на суші й якщо ти позбавляєш його панування на морі – як це зробили ми своїми морськими дронами, витіснивши російський флот, – тоді наступним полем бою стає небо", – наголосив глава Української держави в інтерв'ю для Financial Times.

За словами Зеленського , Росія має перевагу в території та людських ресурсах, однак Україна вже є конкурентоспроможною в повітрі.

"І відверто кажучи, у цьому протистоянні вже набагато менше значення має те, чия територія більша. Ми перейшли у повітряний вимір. І в повітрі ми вже є конкурентоспроможними", – зазначив президент.