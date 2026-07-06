Зеленський: коли на Москву летітиме не сто, а тисяча дронів, Путін зрозуміє

Президент України Володимир Зеленський заявив, що коли масштаб українських ударів безпілотниками по Москві суттєво зросте, Володимир Путін особисто відчує наслідки війни, а чим далі він буде від російської столиці, тим ближчим стане її завершення.

За словами президента, психологічний ефект від масштабних українських атак безпілотників на Москву та Санкт-Петербург разом із дедалі відчутнішими економічними наслідками зрештою змінить розрахунки російського керівництва.

"Коли на Москву летітиме вже не сто дронів, а тисяча… він зрозуміє. Коли він почне відчувати це особисто, коли побачить це на власні очі, ви побачите, як радники радитимуть йому переїхати кудись за Урал. Чим далі Путін буде від Москви, тим ближчим буде кінець війни", – сказав Зеленський в інтерв'ю для Financial Times.

Водночас глава держави наголосив, що Україна й надалі завдаватиме ударів по військових цілях на території Росії та тимчасово окупованого Криму. За його словами, пріоритетними цілями залишаються військові бази, склади, засоби протиповітряної оборони, аеродроми, з яких злітає російська авіація, а також логістична інфраструктура, що забезпечує російські війська.

Президент зазначив, що метою таких ударів є послаблення військового потенціалу РФ та створення умов, за яких російське керівництво буде змушене переглянути своє ставлення до продовження війни.

Джерело: https://www.ft.com/content/6ca8de40-15e4-470e-a258-6dd2d8d9d83e?syn-25a6b1a6=1