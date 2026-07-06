Представники Українського та Японського Червоного Хреста провели моніторинговий візит до реабілітаційного центру UNBROKEN

Представники Українського та Японського Червоного Хреста ознайомилися з процесом реконструкції корпусу Національного реабілітаційного центру UNBROKEN у Брюховичах поблизу Львова.

"Під час візиту учасники ознайомилися з перебігом робіт та обговорили подальші кроки реалізації проєкту, спрямованого на розвиток реабілітаційної інфраструктури в Україні", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

У межах цієї ініціативи планується створення сучасного, інклюзивного та безбар'єрного простору, де пацієнти зможуть отримувати якісну реабілітаційну допомогу, необхідну для відновлення та повернення до активного життя.

На фінансування проєкту Японський Червоний Хрест виділив 2,5 млн доларів США. Реконструкція корпусу здійснюється за підтримки міжнародних партнерів.