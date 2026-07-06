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Кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву зросла до 16 людей – ДСНС

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Кількість загиблих унаслідок російського удару по Києву зросла до 16 людей – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Рятувальники деблокували з-під завалів будинку в Дарницькому районі Києва ще одне тіло, унаслідок чого кількість загиблих після російського удару по столиці в ніч на понеділок зросла до 16 осіб, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"До 16 людей зросла кількість загиблих через російський удар по Києву в ніч на 6 липня: рятувальники виявили ще одне тіло під завалами будинку у Дарницькому районі", – йдеться у повідомленні ДСНС України в Телеграм-каналі.

У ДСНС зазначили, що аварійно-рятувальні роботи на місці удару тривають.

Раніше повідомлялося, що станом на вечір 6 липня відомо про 58 постраждалих у Києві через нічну масовану комбіновану атаку ворога.

 

#київ #жертви #кількість
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