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Двоє людей постраждали внаслідок атаки російських БпЛА на Миколаївський район – ОВА

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Двоє людей постраждали внаслідок атаки російських БпЛА на Миколаївський район – ОВА

Під час російської атаки ударними безпілотниками на Миколаївський район поранення дістали 59-річний чоловік і 72-річна жінка, обох госпіталізували, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, внаслідок атаки "шахедів" по підприємству в районі поранення отримав 59-річний чоловік. На місці виникла пожежа.

"Крім того, стало відомо про 72-річну жінку, яка також постраждала в Очаківській громаді. Її госпіталізовано", – йдеться в повідомленні, поширеному в Телеграм-каналі.

 

#кім #миколаївська
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