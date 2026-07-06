Уряд виділить кошти з резервного фонду на допомогу Вишневому після російської атаки – Свириденко

Уряд України виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді Вишневого Київської області, де внаслідок російської атаки в ніч на понеділок зафіксовано найбільші за час повномасштабного вторгнення руйнування житлового сектору, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"З огляду на масштаби руйнувань, Уряд виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді, зокрема на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російського обстрілу", – написала Свириденко у Facebook.

За її словами, у Вишневому пошкоджено 13 гектарів житлової забудови, а руйнування житлового сектору стали найбільшими за весь час повномасштабного вторгнення.

Прем'єр-міністр повідомила, що необхідність ухвалення оперативних рішень була обговорена з Президентом.

Свириденко також зазначила, що з ночі у Вишневому розгорнуті штаби, де мешканці можуть отримати всю необхідну термінову допомогу та консультації щодо оформлення компенсації. На місці працюють 500 рятувальників ДСНС України та понад 400 поліцейських Національної поліції України.

Окремо прем'єр-міністр подякувала міністру внутрішніх справ Ігор Клименко та голові Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник за координацію роботи.

"Щира подяка усім рятувальникам, саперам, комунальникам – усім, хто ліквідовує наслідки ворожого обстрілу та повертає громаду до життя", – наголосила Свириденко.