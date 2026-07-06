Темпи просування окупантів на минулому тижні майже не змінилися – DeepState

Російські окупанти збільшили площу окупації української території на 14,71 кв. км минулого тижня – майже як і позаминулого, коли вони спромоглися захопити 14,34 кв. км, свідчать мапи OSINT-проєкту DeepState.

При цьому на гуляйпільському напрямку в Запорізькій області просування окупантів зупинилося взагалі, а на запорізькому в районі селища Степногірськ площа окупації навіть зменшилась на 1,88 кв км на користь розширення "сірої зони" завдяки контрнаступальним діям Сил оборони.

Також не відновлювалося просування ворога на куп'янському напрямку в Харківській області, де воно не фіксувалося з середини позаминулого тижня.

Натомість на добропільському, костянтинівському та слов'янському напрямках в Донецькій області ворог наростив темпи просування з 9,37 кв км на позаминулому тижні до 14,57 кв км на минулому.

Також ворог захопив новий невеликий плацдарм площею 1,18 кв км біля державного кордону в селі Гранів на північ від Харкова, де раніше був залізничний пункт пропуску, а також розширив на 0,84 кв км прикордонний плацдарм в селі Безсалівка на північний захід від Сум.

Зростання району проникнення спостерігалося на всіх напрямках, крім Костянтинівки Донецької області, де ворог закріпився на південно-східних околицях міста, які раніше перебували в сірій зоні. Саме місто, як і раніше, частково в сірій зоні, частково (північна частина) – під контролем Сил оборони. Сумарно район проникнення зріс за тиждень на 26,03 кв км.

На інших напрямках фронту без змін.

Таким чином, згідно з даними DeepState, щодоби минулого тижня площа окупації зростала в середньому приблизно на 2,1 кв. км на добу, район проникнення – на 3,7 кв. км.

Позаминулого тижня площа окупації зростала в середньому на 2 кв. км на добу.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня поточного 2026 року воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей, а в травні змогли повторити цей успіх. В проміжку між цим, у березні, площа ворожої окупації зростала на 4-5 кв. км на добу, у червні на 2-3 кв. км на добу.