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Польща надала Україні допомоги у 2024-2026 роках на 1,55 млрд злотих – Косиняк-Камиш

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Польща надала Україні допомоги у 2024-2026 роках на 1,55 млрд злотих – Косиняк-Камиш
Фото: Дмитро Кошовий

Віце-прем'єр-міністр очільник Міністерства оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш оголосив про обсяг допомоги, яку Польща надала Україні – це 16,45 млрд злотих, з яких 1,55 млрд злотих – у 2024-2026 роках, повідомило оборонне відомство країни.

"Загальна вартість пожертвувань, зроблених Україні, становить 16,45 млрд злотих, з яких 1,55 млрд злотих – у 2024-2026 роках, що становить 9,4%, повідомив на прес-конференції віце-прем'єр-міністр Владислав Косиняк-Камиш", – йдеться у повідомленні Міноборони на сайті у понеділок увечері.

За його словами, підтримка України надається в кількох сферах.

Перша – це підтримка через пожертви та обладнання. "Ці пожертви здійснюються з початку конфлікту в Україні", – зазначено в повідомленні.

Друга сфера підтримки України – це навчання військових, зокрема через європейську місію. За даними Міноборони Польщі, понад 30 тис солдатів пройшли навчання.

"Третя сфера – це створення логістичного центру, зокрема на базі аеропорту Жешув-Ясьонка, який переміщує обладнання та гуманітарну допомогу. Але це також включає забезпечення безпеки залізничних та автомобільних маршрутів, забезпечення безпеки обладнання, яке переміщується в найскладніші моменти", – сказав керівник Мініоборони під час зустрічі зі ЗМІ.

Польща, як зазначив міністр, є членом так званої коаліції бронетанкових можливостей і передала Україні танки Т-72, ​​ПТ-91 та Leopard 2A4, бронетранспортери та бойові машини піхоти. Серед пожертвувань також були літаки МіГ-29, гелікоптери Мі-2, ракетні установки, боєприпаси для танків, артилерійські боєприпаси та мінометні боєприпаси.

"Важливо те, що кожна пожертва була зроблена після попереднього аналізу Генеральним штабом Війська Польського. Це обладнання було передано на основі думки Генерального штабу Війська Польського. (…) Допомога Україні – це наше стратегічне завдання, що випливає зі стану Республіки Польща. Лінія безпеки, кордон безпеки, проходить вздовж українсько-російського фронту, тобто кордону польської безпеки. Чим більше ракет збити, чим більше безпілотників Російської Федерації знищено, тим безпечніша Польща. (...) Насправді, те, що ми можемо передати, залежить від солдатів Війська Польського. Які можливості? І завжди одне питання є першочерговим: безпека польської держави", – наголосив керівник Міноборони.

 

#допомога #польша
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