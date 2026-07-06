УЧХ проводив евакуацію людей із небезпечної зони Вишневого

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) здійснювали евакуацію людей із небезпечної зони Вишневого (Київська область) після нічної російської ракетної атаки.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Київській області спільно зі спеціальними службами працювали на місці ліквідації наслідків російської атаки у місті Вишневе. Волонтери… брали участь в евакуації людей із небезпечної зони. Зокрема, було евакуйовано чотирьох людей для подальшої госпіталізації, ще шістьох мешканців допомогли евакуювати у безпечне місце", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Крім того, вони евакуювали двох людей з числа маломобільних груп населення.

Волонтери також проводили обхід території для виявлення постраждалих, надавали першу домедичну та психологічну допомогу. Першу допомогу отримали троє осіб, а психологічну – четверо.

Члени загону швидкого реагування Національного комітету УЧХ забезпечили питною водою учасників ліквідації наслідків ворожої атаки.

Триває обстеження житлового сектору на наявність вибухонебезпечних предметів, а також ліквідація наслідків руйнувань.

Як повідомлялося, семеро людей загинули у Вишневому через обстріл РФ вночі, ще 29 – постраждали, серед них – четверо рятувальників.

Російська армія обстріляла Вишневе балістичними ракетами. Ворожий удар припав на житловий сектор – внаслідок влучань та численних пожеж фактично знищено майже п'ять вулиць, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури. Через загрозу повторної детонації у Вишневому тимчасово евакуйовано вже 600 людей.