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УЧХ проводив евакуацію людей із небезпечної зони Вишневого

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УЧХ проводив евакуацію людей із небезпечної зони Вишневого
Фото: Червоний Хрест України

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) здійснювали евакуацію людей із небезпечної зони Вишневого (Київська область) після нічної російської ракетної атаки.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Київській області спільно зі спеціальними службами працювали на місці ліквідації наслідків російської атаки у місті Вишневе. Волонтери… брали участь в евакуації людей із небезпечної зони. Зокрема, було евакуйовано чотирьох людей для подальшої госпіталізації, ще шістьох мешканців допомогли евакуювати у безпечне місце", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Крім того, вони евакуювали двох людей з числа маломобільних груп населення.

Волонтери також проводили обхід території для виявлення постраждалих, надавали першу домедичну та психологічну допомогу. Першу допомогу отримали троє осіб, а психологічну – четверо.

Члени загону швидкого реагування Національного комітету УЧХ забезпечили питною водою учасників ліквідації наслідків ворожої атаки.

Триває обстеження житлового сектору на наявність вибухонебезпечних предметів, а також ліквідація наслідків руйнувань.

Як повідомлялося, семеро людей загинули у Вишневому через обстріл РФ вночі, ще 29 – постраждали, серед них – четверо рятувальників.

Російська армія обстріляла Вишневе балістичними ракетами. Ворожий удар припав на житловий сектор – внаслідок влучань та численних пожеж фактично знищено майже п'ять вулиць, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури. Через загрозу повторної детонації у Вишневому тимчасово евакуйовано вже 600 людей.

 

#тчху #вишневе #учх
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