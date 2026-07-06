Ексзаступник начальника ГУР: НАТО в певному сенсі воює на нашому боці, але не всі держави-члени підтримали Україну

Допомога НАТО Україні обмежується тим, що не всі держави-члени альянсу підтримали українську сторону в російсько-українській війні, зазначає колишній заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал Ілля Павленко.

"НАТО діє на основі консенсусу, і очевидно, що не всі держави-члени підтримали Україну. Росія заздалегідь працювала з певними національними лідерами, і ці лідери відкрито заявили, що вони проти цього. Досягти консенсусу було б надзвичайно важко. Це перший пункт. Друге полягає в тому, що Росія фактично є ядерною державою, і ніхто не може зазирнути в голову цього диктатора, щоб дізнатися, як далеко він може зайти або що він може зробити. Я думаю, що саме це стримує такі радикальні рішення", – сказав Павленко в інтерв'ю журналістці Дженні Клочко.

При цьому він наголосив, що Україна вдячна партнерам за підтримку, у вигляді зброї та обладнання.

"Тож можна сказати, що НАТО, в певному сенсі, воює на нашому боці. Не безпосередньо спрямовуючи свої сили та ресурси на конфлікт, а надаючи логістику, зброю, навчання та розвідувальні дані. І це надзвичайно важливо та справді потужно, тому що НАТО розуміє, що якщо Україна впаде, питання Білорусі вирішиться саме собою, і Росія продовжить свій наступ, цього разу в бік європейських країн. А потім буде набагато важче, набагато складніше, навіть для самого НАТО", – зазначив ексзаступник начальника ГУР.

Павленко вважає неправильним стверджувати, що "якась повітряна операція" НАТО "змусять Путіна зупинити війну", пославшись на досвіт операції в Ірані та Ізраїлі, де не було досягнуто "жодної однозначної перемоги". "Все зводилося до переговорів. Тому я думаю, що бомбардувальні кампанії, прямий вступ НАТО в конфлікт, ймовірно, не вирішили б проблему", – переконаний генерал.

Він наголосив, що "було б набагато легше, якби на самому початку війни підтримка була реальною".

"Трамп говорить про допомогу нам з "Джавелінами", але всі мовчать про те, що це було 30 систем "Джавелін" з жменькою ракет до них, і що колони танків вже наступали. Що таке 30 систем "Джавелін"? Це було дрібниці. А потім були казки, як ми пам'ятаємо: коли ми просили боєприпаси в закритому небі, нам спочатку давали такі речі, як спальні мішки та інші подібні предмети. Найяскравішим прикладом була харківська операція, коли Сполучені Штати злякалися, що ми можемо просунутися далі, що Росія може розвалитися, що ніхто не знатиме, хто контролюватиме ядерну зброю або з ким вести переговори, і вони припинили постачання зброї. І все зупинилося. Тож без будь-якого втручання НАТО, якби підтримка просто продовжилася, а не була припинена в той момент, все могло б бути врегульовано і доведено до кінця, тоді й на місці", – пояснив Павленко.