Збільшення витрат на оборону в РФ може свідчити про заплановану мобілізацію – ексзаступник начальника ГУР Павленко

Ситуація в російській економіці наразі є складною, і в таких умовах збільшення оборонних витрат на наступний 2027 рік може свідчити про заплановану державою-агресором мобілізацію, вважає колишній заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал Ілля Павленко.

"Інфляція (в РФ – ІФ-У) надзвичайно значна, а обсяг грошей, що закачуються в економіку для фінансування військової машини, просто занадто великий, щоб дозволити щось більше. Але є також тривожні сигнали. Вони переглянули бюджет і збільшили витрати на оборону на наступний рік, і це може свідчити про те, що вони справді планують мобілізацію, бо якщо вони мобілізують додаткових військовослужбовців, цим чоловікам потрібно платити. Ось чому потрібні гроші. У зв'язку з цим вони переглянули ці статті витрат, і додаткові кошти, найімовірніше, призначені для утримання нещодавно мобілізованих росіян", – розповів Павленко в інтерв'ю журналістці Дженні Клочко.

За його словами, уже є окремі попереджувальні ознаки такої підготовки. "Вони проводять облави на людей, проводять навчання для посадовців обласних військових комісаріатів, переслідують людей, розробляють електронні системи оповіщення військовозобов'язаних. І, найімовірніше, перша хвиля мобілізації буде спрямована на тих, хто покинув тимчасово окуповані території України, або на самих кримчан, щоб мінімізувати політичні наслідки всередині країни", – сказав ексзаступник начальника ГУР.

Павленко вважає, що мобілізація в РФ може відбутися восени поточного року після виборів в РФ. "Якщо там є люди з глуздом, їм потрібно діяти до осені… Людям потрібно думати зараз і знаходити спосіб вибратися з Росії, бо проблеми, які їх чекають, на 100% гарантовані", – сказав генерал.

Він також зазначив, що удари по об'єктах нафтового сектора РФ та блокада окупованого Кримського півострова є частинами операції з примусу керівництва РФ до перемовин щодо завершення війни. "Все почалося із заяви нашого президента, який сказав, що нам потрібно закінчити війну до осені. Потім керівник офісу, генерал Кирил Буданов, сказав те саме, що є директива президента про те, що нам потрібно завершити війну. І це не були порожні слова, бо це президент і генерал, які не розкидаються словами без розбору. Ця операція була підготовлена ​​цілеспрямовано. Нам потрібні важелі тиску на Путіна, щоб справді домогтися дипломатичного вирішення війни", – розповів Павленко.

За його словами, одним із таких важелів є саме операція з блокади Кримського півострова. "Другим важелем, як ми бачимо, є нафтовий сектор Росії, який вже впливає на економіку… Це саме ті важелі, покликані змусити їх думати: ми одразу заявили, чого ми хочемо – кінця війни. А потім виникає питання: як вони хочуть її закінчити? Вони все ж таки просуваються, просуваються до Покровська, до Добропілля, прориваються кудись, але зі швидкістю равлика. І ми відреагували таким чином, щоб вони могли сісти, подумати, проаналізувати і, можливо, дійти висновку, що справді час сісти за стіл переговорів, бо наслідки будуть критичними як для самого півострова, так і для російської економіки, яка вже фактично зупинилася в розвитку, вичерпавши всі свої ресурси, незважаючи на величезні вливання в оборону та промисловість", – сказав ексзаступник начальника ГУР.