Окупанти завдали удару по АЗС у Запоріжжі, загинули 18-річна дівчина та 41-річний чоловік – обладміністрація

Дві людини загинули, ще дев'ять поранені (серед них – дитина) внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю – безпілотник ударив по території АЗС, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Російський безпілотник ударив по території АЗС у обласному центрі. Пошкоджені автівки, які там знаходилися. Поранення отримали дев'ять цивільних, у тому числі, восьмирічний хлопчик. На жаль, двоє людей – 18-річна дівчина та 41-річний чоловік – загинули", – написав Федоров у Телеграмі в понеділок увечері.