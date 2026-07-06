ДСНС: У Києві вже 58 постраждалих, серед них – семеро дітей

Станом на вечір 6 липня відомо про 58 постраждалих у Києві через нічну масовану комбіновану атаку ворога, під завалами ще можуть бути люди, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У двох районах Києва тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місцях руйнування житлових багатоповерхівок внаслідок російської атаки. Наразі відомо про 15 загиблих та 58 постраждалих, з них – 7 дітей. Попередньо, під завалами ще можуть бути люди", йдеться у повідомленні ДСНС у понеділок.

Повідомляється, що у Дарницькому районі за допомогою двох гідроелеваторів та плаваючої мотопомпи рятувальники викачали близько 110 куб. води з підвального приміщення житлової 25-поверхівки. На місці подій працюють психологи та кінологи ДСНС.

Раніше повідомлялось про 56 постраждалих. 15 людей загинуло.