Міністри закордонних справ України та Румунії обговорили поглиблення співпраці у регіональній безпеці, основне – ППО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою обговорили поглиблення українсько-румунської співпраці, основне питання – регіональна безпека, зокрема посилення "українського повітряного щита", повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

"Я подякував Румунії за непохитну підтримку та солідарність з Україною. Ми високо цінуємо принципову позицію Румунії та її внесок у зміцнення безпеки в нашому регіоні", – написав Сибіга у соцмережі Х у понеділок за підсумками телефонних переговорів з Цою після чергової масованої російської атаки на Україну.

Український міністр поінформував колегу про безпекову ситуацію на місцях і наголосив на нагальній потребі України у посиленні захисту свого неба. "Зміцнення українського повітряного щита означає збереження людських життів і посилення безпеки всього Чорноморського регіону та Європи", – наголосив Сибіга.

За словами міністра, сторони скоординували "подальші контакти та обговорили наступні кроки для поглиблення українсько-румунської співпраці, зосередившись на питаннях регіональної безпеки, реалізації практичних двосторонніх проєктів і подальшій підтримці України".

"Окрему увагу ми приділили процесу вступу України до Європейського Союзу. Я подякував Румунії за послідовну підтримку та наголосив на важливості збереження динаміки євроінтеграційного процесу України. Попри триваючу російську агресію, Україна продовжує впроваджувати необхідні реформи", – додав Сибіга.

Сибіга та Цою домовилися підтримувати тісний контакт і "надалі спільно працювати над зміцненням українсько-румунського партнерства, посиленням тиску на Росію та просуванням нашої спільної мети – безпечної, сильної та єдиної Європи".