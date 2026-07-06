Зеленський: Очікуємо, щоб саміт НАТО в Анкарі не був пустим

Президент України Володимир Зеленський очікує від саміту НАТО, який пройде в Анкарі 7-8 липня, рішень з розширення оборонних можливостей та безпекової співпраці з партнерами.

"Дуже очікуємо і щоб саміт зараз в Анкарі – саміт найбільш сильних євроатлантичних держав – не був пустим. І щоб наш захист життя, наша безпекова співпраця, оборонні можливості тут, у Європі, і з Америкою стали більші завдяки спільній роботі і спільним рішенням. Рішення потрібні. Я дякую і тим лідерам, які не мовчали сьогодні й засуджують російський терор", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в понеділок.

Він також зазначив, що українська протиповітряна оборона продемонструвала високий відсоток збиття російських повітряних цілей під час атаки в ніч на понеділок, але зазначив проблеми зі збиттям балістичних ракет через нестачу засобів захисту від них.

"Особливо це стосується ракет для "Петріотів". Ми всім партнерам довели і потребу, і, головне, можливість, як можна дати більше захисту життя. Це просто нонсенс, що в сучасному світі виробництво ще не налагоджене, настільки не налагоджено, наскільки реально треба, щоб був захист людей від балістичного терору. Ми давно звертались і довели, що можемо виробляти, зокрема, і таку номенклатуру захисної зброї, і якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво "петріотів", нашого виробництва вистачало б і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують. Ми в комунікації з усіма у світі, хто може допомогти ракетами зараз. Це перший наш пріоритет", – сказав президент України.

Зеленський зазначив, що ППО збила 92% дронів типу "Шахед", всі шість ракет типу "Калібр" та 31 з 33 крилатих ракет, які випустили російські окупанти. "Тобто коли є відповідні засоби захисту, наші воїни демонструють справді високий результат збиття", – наголосив він, додавши, що через це РФ робить ставку саме на балістичні ракеті. "І ставка тих, хто хоче миру, має бути на захист від балістики", – наголосив він.

"Тільки цим масованим ударом росіяни вбили 22 людини… Станом на зараз такі дані. Ще майже 90 людей були поранені. Основною мішенню для Росії і цього разу були Київ та область. Знов Путін "переміг" звичайні житлові будинки", – сказав Зеленський.