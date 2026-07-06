Вже відомо про 10 загиблих у Київській області через нічну атаку

Кількість загиблих у Київські області через атаки російських окупаційних військ в ніч проти 6 липня збільшилася до десяти людей, повідомили в Київській обласній прокуратурі.

"Оновлено: Станом на цей час внаслідок масованої атаки військ рф на Київську область загинули 10 людей, ще 26 отримали поранення", – йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки чергового воєнного злочину держави-агресора, проводяться всі необхідні слідчі дії.

Раніше повідомлялося з посиланням на очільника обласної ОВА Миколу Калашника про 8 загиблих та 48 постраждалих.