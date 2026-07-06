Зеленський очікує детального з'ясування того, що сталося у Вишневому, від СБУ та розвідки

Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міністерства оборони України мають доповісти, що саме сталося у місті Вишневе Київської області, де після російської атаки в ніч на понеділок почалася вторинна детонація вибухонебезпечних предметів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Важка ситуація у Вишневому під Києвом через вторинну детонацію. Сьогодні від ночі фактично кожні пів години міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталось у Вишневому", – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в понеділок.

Президент анонсував фінансування ліквідації наслідків вибухів у місті з резервного фонду державного бюджету та повідомив про обговорення цього питання з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко.

"Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого: такі наслідки, що власних сил громади не вистачить. Я дякую всім керівникам громад, кожному українському бізнесу, усім громадським лідерам та нашим партнерам, які допомагають людям і не залишають без підтримки тих, хто постраждав через російські удари", – додав Зеленський.

Свириденко в свою чергу після цього також написала в Телеграм: "Вишневе: кожен, чиє житло постраждало, отримає підтримку від держави".

Як повідомлялося, від російської атаки в ніч на понеділок після Києва найбільше постраждало місто Вишневе Київської області. Внаслідок влучань та численних пожеж була знищена забудова на п'ятьох вулицях, пошкоджено десятки будинків та об'єктів інфраструктури. Повідомлялося про вісьмох загиблих і 29 поранених, а також про тимчасову евакуацію 600 людей, оголошену через загрозу повторної детонації.