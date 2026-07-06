Окупанти понад 50 разів обстрілювали Дніпропетровщину за добу, були пожежі у приватному секторі та на полях зі збіжжям – ДСНС

Російські окупанти протягом доби понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, у Нікопольському районі постраждав місцевий мешканець, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"Дніпропетровщина: через російські удари по Нікопольщині постраждав 46-річний чоловік. Загалом, росіяни понад 50 разів атакували 4 райони області. Під прицілом також були Синельниківський, Павлоградський та Криворізький райони. Пошкоджені підприємства, об'єкти інфраструктури, багатоповерховий і приватні будинки", – йдеться у повідомленні ДСНС.

За даними рятувальників, виникли пожежі у приватному секторі, на полі з пшеницею: їх було ліквідовано.