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Окупанти понад 50 разів обстрілювали Дніпропетровщину за добу, були пожежі у приватному секторі та на полях зі збіжжям – ДСНС

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Окупанти понад 50 разів обстрілювали Дніпропетровщину за добу, були пожежі у приватному секторі та на полях зі збіжжям – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Російські окупанти протягом доби понад 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, у Нікопольському районі постраждав місцевий мешканець, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"Дніпропетровщина: через російські удари по Нікопольщині постраждав 46-річний чоловік. Загалом, росіяни понад 50 разів атакували 4 райони області. Під прицілом також були Синельниківський, Павлоградський та Криворізький райони. Пошкоджені підприємства, об'єкти інфраструктури, багатоповерховий і приватні будинки", – йдеться у повідомленні ДСНС.

За даними рятувальників, виникли пожежі у приватному секторі, на полі з пшеницею: їх було ліквідовано.

 

#дніпропетровська #обстріли
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