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Командир полку СБС "Рейд" заявив про знищення С-400, який обстрілював Київ

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Командир полку СБС "Рейд" заявив про знищення С-400, який обстрілював Київ
Фото: https://t.me/robert_magyar

413 полк Сил безпілотних систем "РЕЙД" знищив С-400, який обстрілював Київ, повідомив його командир Євген Карась.

"Блискавична та неочікувана помста від СБС росіянам. Під час чергового масованого удару РФ по Україні, 413 полк "Рейд" виявив та знищив на Брянщині пускову установку комплексу С-400, яка використовувалась для пусків балістичних ракет по Києву", – написав він у Телеграмі у понеділок.

"Успіх удару "Рейду" по С-400 означає збережені життя цивільних українців, всупереч загальному задуму ворога", – зазначив він.

Допис супроводжується відео-фіксацією події.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 липня ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні, використавши рекордні 419 засобів повітряного нападу (68 ракет та 351 БпЛА). Основним напрямком удару став Київ. Сили ППО знищили/подавили 363 цілі (326 безпілотників та 37 крилатих ракет), проте балістичні ракети збити не вдалося через гострий дефіцит відповідних ракет-перехоплювачів.

Станом на 08:30 зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.

Станом на середину травня в цілому по Україні рівень збиття балістичних ракет становив 29%, у тому числі в Києві – понад 40% (за даними ІФ-У)

 

#рейд_с_400 #знищення
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