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Без газу через атаку РФ залишаються майже 300 будинків у Вишневому, триває ліквідація її наслідків – СЕО "Нафтогазу"

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Без газу через атаку РФ залишаються майже 300 будинків у Вишневому, триває ліквідація її наслідків – СЕО "Нафтогазу"

Без газопостачання залишаються приблизно 300 будинків у приватному секторі м. Вишневе Київської області внаслідок атаки РФ у понеділок, яка призвела до пошкодження газопроподів та численних витоків газу, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Наразі без газопостачання залишаються близько 300 домівок у приватному секторі. Наші колеги обстежують газорозподільні мережі в зоні ураження, усувають пошкодження та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити безпечну подачу газу", – написав він у Facebook.

За його словами, понад 50 газовиків ТОВ "Газорозподільні мережі України", що входить до Групи "Нафтогаз", працюють на місці російського ракетної атаки у Вишневому, залучено залучено 20 одиниць спецтехніки.

"Працюємо разом із рятувальниками та всіма відповідним службами, які ліквідовують наслідки жахливого російського удару", – зазначив Корецький.

Як повідомлялося, у Києві на вечір понеділка кількість загиблих внаслідок атаки РФ 6 липня зросла до 15, у Вишневому Київскої області загинуло вже 8 людей.

У понеділок після атаки РФ та пошкодження низки житлових будинків та прибудинкових газових мереж АТ "Київгаз" тимчасово припинило розподіл газу до них у чотирьох районах Києва – Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Оболонському – до ліквідації наслідків удару.

#вишневе #газопостачання
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