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Чотири члени екіпажу вертольота Мі-8 загинули 30 червня над Полтавщиною під час перехоплення російських дронів

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Чотири члени екіпажу вертольота Мі-8 загинули 30 червня над Полтавщиною під час перехоплення російських дронів

30 червня 2026 року, під час виконання бойового завдання із перехоплення ворожих безпілотних літальних апаратів, загинуло чотири члени екіпаж вертольота Мі-8, повідомляє Бродівська міська рада у понеділок.

"Свій останній бій прийняли: командир екіпажу, льотчик-штурман, бортовий та повітряний стрілець. Вони до останнього виконували свій військовий обов'язок, захищаючи українське небо, прикриваючи наших піхотинців, підтримуючи бойові підрозділи та рятуючи життя українських воїнів", – йдеться у повідомленні у Facebook.

Прощання з полеглими відбудеться 7 липня.

Усі вони служили у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди".

Як повідомляє полтавське видання "Зміст", вони загинули 30 червня під час виконання бойового завдання із перехоплення БпЛА поблизу села Старицьківка Полтавського району.

 

 

 

#загиблі #полтавщина
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