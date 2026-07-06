Кількість загиблих на Київщині зросла до восьми людей, відомо про 48 постраждалих – ОВА

Кількість загиблих у Київські області через атаки російських окупаційних військ збільшилася до восьми, постраждалих до 48, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На жаль, кількість загиблих унаслідок атаки російських злочинців збільшилася до 8. Щирі співчуття рідним та близьким. Наразі кількість постраждалих унаслідок масованої російської атаки на Київщину зросла до 48 людей", – написав він у Телеграмі у понеділок.

За даними ОВА, 20 постраждалих госпіталізовано. Троє людей перебувають у важкому стані.

Найбільше постраждалих у Бучанському районі – 35 осіб. Також люди отримали поранення у Бориспільському, Броварському та Фастівському районах.

Раніше повідомлялось про 7 загиблих, 29 постраждалих, з них 4 рятувальники.