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Суд відмовився звільнити з колонії засудженого за корупцію екснардепа Гунько за станом здоров'я

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Суд відмовився звільнити з колонії засудженого за корупцію екснардепа Гунько за станом здоров'я

Суд відмовив захисту екснардепа Анатолія Гунько, який зараз відбуває покарання за зловживання впливом у Вознесенській виправній колонії №72, звільнити засудженого за станом здоров’я, повідомляє Єдина комплексна платформа про топкорупційні справи Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у понеділок.

"З клопотанням про звільнення Гунько захисники звернулися до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області на підставі нібито стан здоров’я екснардепа не дозволяє йому перебувати в колонії", – йдеться у повідомленні.

Однак суд відмовив у клопотанні, керуючись відсутністю погіршення здоров’я.

Також ВАКС наголосив на можливості амбулаторного лікування, і наголосив: "У закладах ДКВС немає профільних відділень, не є підставою для звільнення. Чинне законодавство дозволяє залучати цивільних лікарів та лікувати засуджених у медзакладах МОЗ. Гунько вже отримував консультації фахівців у Вознесенську, Миколаєві та Києві (через відеозв’язок)".

Суд констатував, що сам по собі факт тяжкої хвороби є правом, а не обов’язком суду для звільнення, тому засуджений залишається відбувати строк.

Ухвалу ще можна було оскаржити впродовж 7 днів до 6 липня, і наразі невідомо, чи скористались учасники такою можливістю.

Також ВАКС наголосив, що він виносить вирок посадовцю чи депутату, який вчинив корупційний злочин, але звільнити від відбування покарання за станом здоров’я його може зовсім інший суд, і ВАКС не матиме на це жодного впливу.

Нагадаємо, у 2023 році Гунько разом зі спільниками вимагали хабар у розмірі $221 тис., з яких $85 тис. мали передати наперед за передачу в користування 1,700 тис/ га землі держпідприємства НААН.

Своє покарання депутат відбуває з 9 лютого 2026 року, а вчинений ним злочин вважається нетяжким – ч. 2 ст. 369-2 КК України, тобто зловживання впливом.

Як повідомлялось, за матеріалами СБУ, Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Анатолій Гунько, якого викрили на незаконному одержанні $85 тис. за оренду землі, отримав 4 роки тюрми.

#вакс #гунько #суд
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