"Укренерго" через удар РФ у понеділок втратило двох своїх працівниць

Російський удар вночі понеділка забрав життя двох працівниць НЕК "Укренерго" – Інну Кучер та Катерину Антюфєєву, повідомила компанія.

"Сьогодні "Укренерго" втратило одразу двох своїх відданих працівниць – Інну Кучер та Катерину Антюфєєву. Обох наших колег добре знав увесь колектив. Щодня дівчата опрацьовували десятки звернень, працюючи у відділі підтримки здоров’я та добробуту", – написала компанія в телеграм.

Як зазначаєтьсґя, віднедавна Кучер очолювала цей відділ, а Антюфєєва обіймала посаду менеджера зі страхування. Їх характеризують як дуже чуйних працівниць, які докладали всіх зусиль, щоб кожен працівник компанії отримав якісну медичну допомогу, юридичну консультацію чи психологічну підтримку. Обидві жінки дружили й мешкали в одному будинку. Під час атаки загинув також чоловік Кучер, сиротою залишився син подружжя.

"У те, що сталось, досі складно повірити. І ми до останнього сподівались, що це якась прикра помилка. Але дива не сталося. Після складної минулої ночі багато наших працівників постраждали від обстрілів. І сьогодні на ранок дівчата з відділу підтримки здоров’я та добробуту точно мали б шквал звернень. На жаль, Катя й Інна вже нікому допомогти не могли. Світла пам’ять загиблим. Висловлюю щирі співчуття їхнім родинам і друзям", – зазначив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

Як повідомлялося, у Києві на вечір понеділка кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ зросла до 15, у Вишневому на Київщині загинуло сім людей.