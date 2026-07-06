Окупанти повністю зруйнували будівлю, де раніше був офіс Roshen – Порошенко

Будівлю в Києві, де раніше був офіс корпорації Roshen, повністю зруйновано під час російської ракетної атаки в ніч на понеділок, повідомив народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Протягом однієї години по старому офісу заводу Roshen випустили чотири балістичні ракети. Вони були спрямовані точно в центр будівлі, яка тепер повністю зруйнована. Головне, що на місці не було людей і ніхто не постраждав", – написав він у Facebook.

Порошенко зазначив, що протиповітряна оборона ще з початку російсько-української війни у 2014 році була пріоритетною для нього, і, зокрема, для протидії російським розвідувальним дронам було створені комплекси протидії технічній розвідці "Ай-Петрі". Політик повідомив, що передав партію цих комплексів захисникам неба над українською столицею.

"Сьогодні передаємо чергову партію воїнам, які виконують дуже відповідальну місію з протиповітряної оборони і є справжніми фахівцями. Вони добре знайомі з нашими комплексами "Ай-Петрі", ефективно застосовують їх на фронті, а також прикривають Київ. Значну частину "шахедів" заземлюють саме за допомогою наших комплексів", – написав Порошенко.

Як повідомлялося, у ніч проти 6 липня ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні, використавши рекордні 419 засобів повітряного нападу (68 ракет та 351 БпЛА). Основним напрямком удару став Київ. Сили ППО знищили/подавили 363 цілі (326 безпілотників та 37 крилатих ракет), проте балістичні ракети збити не вдалося через гострий дефіцит відповідних ракет-перехоплювачів.

Станом на 08:30 зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях.

Станом на середину травня в цілому по Україні рівень збиття балістичних ракет становив 29%, у тому числі в Києві – понад 40%.

Кількість загиблих у Києві через російський обстріл минулої ночі зросла до 15, повідомлялося про 56 постраждалих.

Діюча кондитерська фабрика ''Roshen'' у Києві зазнала російського удару раніше, 7 лютого.

Корпорація Roshen у 2025 році посідає 27-е місце серед найбільших виробників кондитерських виробів у світі. Включає Київську, Кременчуцьку, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молочний завод, Бісквітний комплекс у Борисполі (Україна); Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) та фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина). Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.

Корпорація виготовляє близько 320 видів кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва – близько 300 тис. тонн продукції на рік.

Мережа фірмових магазинів Roshen в Україні налічує близько 70 магазинів у різних регіонах країни. Перший відкрився у 2009 році у Києві.

Кінцевим бенефіціаром підприємства є син п'ятого президента України (2014-2019), нині народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Олексій Порошенко.