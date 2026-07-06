Рютте про PURL: США роблять усе можливе, поставки зброї йдуть

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що США роблять усе можливе, щоб виконати зобов’язання в рамках програми PURL щодо поставок американського військового обладнання в Україну.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це Рютте сказав на пресконференції перед самітом НАТО в Анкарі у понеділок.

"Щодо політичного аспекту, я можу запевнити вас, що Сполучені Штати роблять усе можливе, щоб виконати зобов’язання в рамках програми PURL, і вони це роблять. Тож навіть у цей момент поставки в рамках програми PURL, зокрема перехоплювачі, надсилаються до України й використовуються нею", – зазначив він.

З практичної точки зору, наголосив генсек, кількість перехоплювачів на території НАТО обмежена, і "саме тому ми маємо забезпечити їхнє збільшення".

"Це одна з причин, чому Україна працює над цим. Звісно, це не те, що дасть результати одразу, але щоб побачити, що вони можуть зробити за допомогою партнерів та союзників по НАТО, щоб виробляти більше перехоплювачів. Тож ми працюємо з усіх боків, залучаючи всіх, хто до цього причетний", – сказав він.

Рютте знову висловив подяку США за те, що вони роблять, аби забезпечити безперебійність поставок зброї до України.

7-8 липня в турецькій столиці Анкарі відбудеться саміт НАТО.