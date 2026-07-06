Рютте очікує оголошення контрактів на десятки мільярдів на Форумі оборонної промисловості

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте очікує, що на Форумі оборонної промисловості, який пройде в Анкарі на полях саміту НАТО, буде оголошено про нові контракти на "десятки мільярдів".

"Форум оборонної промисловості на саміті НАТО, який ми проведемо завтра, стане платформою, де ми продемонструємо, як ми співпрацюємо з промисловістю для забезпечення можливостей, яких потребують надійні засоби стримування та оборони. Ми оголосимо про десятки мільярдів нових контрактів, які забезпечать вирішальне обладнання, необхідне нам для стримування та захисту", – заявив Рютте у понеділок в Анкарі на пресконференції перед початком саміту НАТО.

Форум оборонної промисловості пройде 7 липня.

На переконання генсека, коли промисловості країн-альянсу, "від Арканзасу до Анкари, об’єднають свої сильні сторони та збільшать постачання, результатом буде не лише покращення безпеки". "Це допоможе зростати нашим економікам, поширювати інновації та підтримувати сотні тисяч робочих місць по обидва боки Атлантики", – наголосив він.

За його словами, інвестиції також йдуть у "власну безпеку" з метою забезпечення "захисту наших суспільств сьогодні та завтра". "Загрози, з якими ми стикаємося, реальні, зокрема з боку Росії, яка продовжує вести війну проти України", – констатував Рютте.