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Двоє людей загинули на Херсонщині від російської агресії, серед поранених – діти

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Двоє людей загинули на Херсонщині від російської агресії, серед поранених – діти

Двоє цивільних загинули на Херсонщині через обстріли окупантів протягом доби, 17 – отримали травми, серед поранених двоє дітей – дівчатка 17 та 11 років, повідомила обласна прокуратура

"Впродовж дня на Херсонщині від наслідків російської агресії двоє людей загинули, також є поранені. За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", йдеться у повідомленні прокуратури у Телеграм у понеділок.

За даними слідства, впродовж 6 липня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, ствольною артилерією, мінометами та дронами різного типу.

Повідомляється, що станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії дві людини загинули, 17 – отримали травми. Серед поранених є діти.

Так, внаслідок атаки за допомогою БпЛА на цивільний автомобіль у Херсоні загинули двоє чоловіків 58-ми та 59-ти років. Водночас поранено двох жінок. Також в обласному центрі й Комишанах від ворожих атак постраждало ще дев’ять мирних жителів, серед них є медпрацівники.

"Вдень ворог здійснив авіаудари – у Зеленівці від наслідків атаки травмувалися чотири людини, зокрема дві дівчини 17-ти та 11-ти років. У Музиківці за аналогічних обставин поранено ще двох місцевих жителів", зазначено у повідомленні прокуратури.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, заклади культури та освіти, вантажівка, пасажирський та приватний автотранспорт.

#херсонщина #атаки_рф
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