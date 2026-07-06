Рух тролейбусів в Голосіївському районі Києва відновлено – КМДА

Київська міська державна адміністрація повідомляє про відновлення руху тролейбусів №№12, 45 за звичайними маршрутами після вимушеної зміни, викликаної наслідком російської атаки в ніч на понеділок.

Крім того, відновлено рух автобусного маршруту №78, який зв’язує станцію метро "Васильківська" з с. Жуляни та київським житловим масивом Чоколівка, за звичайним маршрутом.

"Тролейбуси №№ 12, 45 та автобус № 78 відновили рух за власними маршрутами. Транспорт курсує з відхиленням від графіка", – йдеться у повідомленні.

Про відновлення роботи автобусних маршрутів №№35 та 53, які з ранку працюють за зміненими маршрутами, не повідомляється.

Як повідомлялося, в понеділок вранці рух тролейбусів №№12 та 45 та автобусів №№35 та 53 в Києві було організовано за зміненими маршрутами унаслідок масованої російської атаки в ніч на 6 липня. "Рух тролейбусів №№ 12, 45 організовано до ТРЕД-1, без заїзду на ст.м. "Васильківська". Рух автобусів № 35 організовано на просп. Петра Григоренка та вул. Анни Ахматової. Це пов’язано з перекриттям дорожнього руху на окремих ділянках та ліквідацією наслідків ворожого обстрілу", – повідомлялося в телеграм-каналі КМДА.

У зв’язку з перекриттям руху також було змінено рух автобуса №53. "Рух організовано до вул. Електриків, без заїзду на Рибальський півострів", – йшлося у повідомленні.